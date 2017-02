Nuoro in corsa per capitale italiana della cultura 2020. Il sindaco Soddu nel direttivo culturale

NUORO - Va avanti a ritmi serrati il percorso del capoluogo barbaricino verso la scelta della capitale italiana della cultura 2020. Il sindaco, Andrea Soddu, entra a far parte del consiglio direttivo del distretto culturale. La decisione, all'unanimità, arriva dall'assemblea degli associati. Il primo cittadino nuorese affianca gli altri componenti dell'organo: Agostino Cicalò, Antonino Menne, Gianluca Deriu, Mirko Murgia e Roberto Bornioli, nella definizione delle linee strategiche e programmatiche dell'associazione, consolidando, di fatto, il sostegno del Comune di Nuoro alla realtà distrettuale anche in vista della candidatura del capoluogo, e del territorio circostante, a Capitale italiana per la cultura 2020.

"Dobbiamo sfruttare quest'occasione", dice Andrea Soddu, "per attivare più strette collaborazioni tra tutti i soggetti che operano in ambito culturale, mettendo a sistema le nostre risorse, condividendo conoscenze e competenze, al fine di far fronte alle emergenze già esistenti e a quelle che si presenteranno, lavorando insieme per una crescita armonizzata e sostenibile del territorio. Con la candidatura", nota Soddu, "ci giochiamo un'opportunità molto importante, è pertanto doveroso presentarsi preparati, profondendo nell'iniziativa tutto il nostro impegno.

Nel comitato tecnico scientifico dell'associazione arriva Fabrizio Mureddu, già commissario straordinario del Consorzio Universitario Nuorese. "Sono onorato per la nomina e ringrazio i componenti del consiglio direttivo per la fiducia riposta in me che rende merito al lavoro sino ad ora svolto dall'Università di Nuoro", commenta Mureddu.