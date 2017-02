Pigliaru torna a guidare la Giunta: via libera al dimensionamento scolastico

Pigliaru, che si trova ancora in regime di dimissioni protette, potrà aumentare gradualmente i carichi di lavoro mentre continua a seguire la terapia. Nella seduta di questo pomeriggio la Giunta regionale ha approvato il Piano di Dimensionamento delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2017/2018.

Il Piano, proposto dall'assessora Claudia Firino, che ha partecipato alla riunione della Giunta in videoconferenza da Roma, accoglie le richieste di attivazione di nuovi indirizzi dal carattere innovativo e strategico, come nel caso dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, data la rilevanza strategica dell'ICT in Sardegna e le importanti potenzialità di crescita del settore, con dinamiche superiori della media nazionale. Approvato, inoltre, l'indirizzo Enologia e viticoltura, in coerenza con le vocazioni dei territori, l'Indirizzo Prodotti dolciari, artigianali e industriali e nuovi indirizzi linguistici.