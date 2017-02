A Cagliari il G7 sui Trasporti: in città arriveranno i 'potenti' del mondo

Il G7 sui Trasporti si terrà il 21 e 22 giugno in Sardegna a Cagliari. Tra i temi il valore sociale delle infrastrutture e le tecnologie avanzate per guida e strade.







CAGLIARI - Il G7 sui trasporti si terrà a Cagliari. Lo annuncia in una nota il ministero dei Trasporti. L'incontro esplorativo che c'è stato oggi in Sardegna ha individuato nel capoluogo di regione il contesto adeguato per accoglienza e sicurezza delle delegazioni. Saranno presenti la Commissaria Europea Violeta Bulc e i Ministri dei Trasporti di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Usa.

Come anticipato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, al vertice G7 Trasporti di Karuizawa in Giappone, i temi affrontati saranno il valore sociale delle infrastrutture e il proseguimento del lavoro della presidenza giapponese sulle tecnologie avanzate per strade e guida.