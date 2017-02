Pigliaru: "Bene il G7 a Cagliari ma ora sbloccate i cantieri a La Maddalena"

Sono le parole del presidente della Giunta Francesco Pigliaru sul G7 Trasporti in Sardegna. "Sarà un momento di grande visibilità internazionale e ci darà la possibilità di portare l'attenzione su un tema che per noi è cruciale più che per altri territori. Ma come abbiamo chiesto con forza al Presidente del Consiglio Gentiloni - prosegue il presidente Pigliaru -, ci aspettiamo che, contestualmente, senza ulteriori ingiustificabili ritardi, si sblocchino i cantieri di La Maddalena, che ha pagato e ancora paga il prezzo altissimo del mancato G8 del governo Berlusconi. Il riavvio di un percorso di sviluppo virtuoso non è più rimandabile - conclude Francesco Pigliaru -, e l'organizzazione del vertice in Sardegna sarà l'occasione per dare a questo territorio e a questa comunità le risposte che aspettano."