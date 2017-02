G7 dei trasporti in Sardegna. La critica: "Visibilità per l'isola peggio collegata d'Europa"

"Vengono a raccontarci di quanti sono belli i trasporti in tutta Europa". Fratelli d'Italia critica l'annuncio del G7 che si terrà in Sardegna il prossimo giugno.







"Il G7 sui trasporti a Cagliari sarà certo un'occasione di grande visibilità per la Sardegna, ma non certo come pensano il Presidente Pigliaru e il Sindaco Zedda: sarà invece l'occasione per mostrare a tutti come la nostra Sardegna sia l'Isola più mal collegata e con la peggior dotazione infrastrutturale d'Europa" dichiarano Salvatore Deidda e Paolo Truzzu, coordinatore regionale e consigliere regionale di Fratelli d'Italia in Sardegna.

"Dal punto di vista aereo e navale, è chiaro a tutti che negli ultimi anni, anziché progredire siamo tornati indietro. Oppure potremo mostrare la barzelletta dei treni veloci, magari con un viaggio Cagliari Sassari, per far toccare con mano agli illustri ospiti intercontinentali che da noi in realtà si va piano, molto piano perché le strade ferrate dell'isola sono vecchie" continuano gli esponenti di Fdi-An. "Possiamo continuare con le strade interne chiuse o a mezzo servizio che attendono da 4 anni gli interventi (Gadoni-Seulo su tutte, la Desulo Fonni), senza che vi sia un progetto, un finanziamento o una strategia complessiva per opere infrastrutturali capaci di rompere l'isolamento delle zone interne dalle zone costiere, dalla Barbagia agli aeroporti e viceversa. Sarà l'occasione migliore per mostrare come le Giunte regionali a marcia Pd e indipendentista con la complicità dei Governi Letta-Renzi-Gentiloni abbiano colpevolmente accentuato l'isolamento della Sardegna e costretto i sardi ad essere isolati tra loro all'interno del nostro territorio. Buon G7 a Voi. Noi ci faremo sentire".