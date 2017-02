Portoghese: "Momento di difficoltà per i Comuni, città metropolitana occasione di sviluppo"

“L’incontro a Palazzo Marino è stato un momento di condivisione di esperienze e di confronto sulle difficoltà che attraversano gli Enti Locali e i Comuni in particolare. L’istituzione delle città metropolitane rappresenta una grande occasione di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi, con ricadute positive sull’intero territorio regionale".







Così il presidente del Consiglio Comunale di Cagliari Guido Portoghese, al rientro dall'incontro che si è tenuto a Milano sul tema 'Le assemblee rappresentative tra crisi di ruolo e strategie di rilancio. Il punto di vista degli enti locali".

"La politica - prosegue Guido Portoghese - potrà riacquisire credibilità se sarà in grado di far funzionare i nuovi Enti, dando risposte concrete ai cittadini in termini di gestione di servizi integrati, rifiuti, trasporti, energia, migliorandone la qualità e producendo risparmi di scala".

Obiettivo dell'incontro aprire un confronto sulle comuni esperienze e riflettere sulla funzione delle assemblee rappresentative in un'ottica di rilancio e di costruzione di un ruolo sempre più incisivo. "Questo non sarà un evento isolato - ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale di Milano Lamberto Bertolé, che ha aperto la sessione pubblica - ma l'inizio di un percorso di collaborazione e di confronto per condividere le esperienze, i punti di vista, le proposte e le prospettive sul ruolo delle assemblee rappresentative".

"Non solo il Consiglio comunale, ma tutte le assemblee rappresentative - ha proseguito Bertolé - vivono un periodo di forte crisi. Una crisi che è interna agli organi stessi di rappresentanza, che spesso si sentono svuotati di potere, ma che coinvolge purtroppo anche i cittadini che non percepiscono questi luoghi come centri di decisione e di reale dibattito pubblico".