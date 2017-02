Cambio di poltrona al Ctm, è polemica. "Il nuovo direttore generale? Un 'portoghese'"

CAGLIARI - Il cambio al vertice è del quindici febbraio scorso. Dopo 18 anni, Ezio Castagna non è più il numero uno del Ctm. Ci sono i ringraziamenti del consiglio di amministrazione per "l'apprezzato lavoro svolto all'interno della società", e poi la nuova nomina. Che è quella di Roberto Murru: ricopre già il ruolo di presidente del Ctm ed appartiene all'area politica del Pd. Il suo arrivo nella società pubblica di trasporti che serve il capoluogo sardo e i Comuni limitrofi risale all'agosto 2014. Il doppio ruolo che arriva a ricoprire adesso, però, porta vari malumori politici.

"C’è un 'portoghese' sul Ctm, il nuovo direttore nominato con un blitz senza gara pubblica. Dove sono i controllori?". A dirlo è Paolo Truzzu, consigliere regionale FdI. "Non si capisce perchè si sia voluto repentinamente sostituire il direttore e perchè tutto sia stato messo in atto con queste modalità, fuori da ogni logica. Chi guida il capoluogo (Massimo Zedda, ndr) pensa di gestire il Ctm come una piccola impresa familiare". Pensiero condiviso dal collega di partito, Alessio Mereu, nel presentare un'interrogazione in Comune. L'unico consigliere comunale del partito di Giorgia Meloni aggiunge che "Non abbiamo nulla contro Roberto Murru, ma vogliamo chiarezza su certi comportamenti e soprattutto non vorremmo che le lotte interne al Pd le pagassero i cittadini, con un progressivo smantellamento di una struttura collaudata ed efficiente". Una richiesta di chiarimenti arriva, sempre dai banchi di palazzo Bacaredda, anche dal gruppo Casteddu pro s'indipendentzia. "Il bilancio del Ctm è in attivo, un risultato lusinghiero legato ai diciotto anni di direttore generale di Ezio Castagna. Bisogna capire", afferma Lino Bistrussu, che protocolla un'interrogazione urgente al presidente dell'Aula, "quali siano le motivazioni" che hanno portato al cambio tra Castagna e Murru.