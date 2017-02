Processo sui fondi ai gruppi: 13 consiglieri regionali condannati, uno assolto

CAGLIARI - La sentenza è stata emessa questa mattina in Tribunale a Cagliari e riguarda l'utilizzo dei fondi destinati ai gruppi consiliari nel periodo che va dal 2004 al 2009. Delle quattordici richieste di condanna, tredici sono state accolte: Giommaria Uggias è stato assolto perché il fatto non costituisce reato mentre Giuseppe Atzeri è stato condannato a 5 anni e mezzo per peculato ma assolto dall'accusa di mobbing. Maria Grazia Caligaris, Mario Floris e Sergio Marracini condannati a 4 anni e 6 mesi. Inoltre 4 anni a Oscar Cherchi e Raffaele Farigu, 3 anni e 10 mesi a Carmelo Cachia e Salvatore Serra, 3 anni a Vittorio Randazzo e Alberto Randazzo, 2 anni e 2 mesi a Raimondo Ibba, Pierangelo Masia e Salvatore Amadu.