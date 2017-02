Referendum, voucher e nuovo segretario sardo Fiom. A Cagliari arriva Maurizio Landini

CAGLIARI - È il segretario nazionale Maurizio Landini ad approfondire, davanti ai 200 delegati Fiom che martedì 28 raggiungono Cagliari da tutta la Sardegna, le parti innovative del contratto collettivo firmato a fine novembre scorso. L'iniziativa, all'Holiday Inn, è introdotta dalla relazione del segretario regionale Fiom, Mariano Carboni, e vede la partecipazione del segretario generale Cgil, Michele Carrus. È il primo di una serie di seminari rivolti ai delegati con l'obbiettivo di inquadrare nel dettaglio i punti cruciali - salario, welfare, sanità integrativa, formazione - dell'accordo raggiunto con Federmeccanica.

Dopo centinaia di assemblee già svolte in tutti i luoghi di lavoro, nel giorno di avvio di questa fase di approfondimento rispetto all'applicazione del contratto, il leader Fiom interviene anche per parlare dei referendum popolari promossi dalla Cgil su voucher e appalti. In agenda anche l'elezione del nuovo segretario provinciale Fiom - dopo il passaggio di Samuele Piddiu alla struttura confederale regionale - nel pomeriggio, nella sala riunioni del sindacato in viale Monastir.