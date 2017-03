Servitù militari e vertenze industriali, dialogo Sardegna-Governo

Lo rende noto un comunicato della Regione. Lo staff del presidente Pigliaru ha incontrato la delegazione della presidenza del Consiglio dei Ministri. Al centro dell'attenzione le prospettive della chimica verde a Portotorres, il futuro del polo di Ottana e il caso della Keller di Villacidro. Regione e Governo hanno preso atto che altre vicende industriali, come Alcoa ed Eurallumina, si stanno sviluppando attraverso tavoli che sono in una fase avanzata. Sono state avviate inoltre le interlocuzioni relative alla riduzione delle servitù militari, agli indennizzi a favore delle marinerie e ai contributi per i comuni maggiormente oberati. Il tavolo tecnico proseguirà il suo lavoro, su crisi industriali e servitù militari, per delineare soluzioni politiche entro la fine di questo mese.