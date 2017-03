Regione, rimpasto in Giunta: fuori Firino e Morandi. Quattro nuovi nomi

CAGLIARI - Il presidente Francesco Pigliaru ha riunito questa sera i capigruppo della maggioranza in Consiglio regionale, ai quali ha anticipato la nuova composizione della Giunta, comunicando che intende ufficializzarla martedì 7 marzo. Quattro i nuovi assessori: Barbara Argiolas (Pd), avrà la delega del Turismo lo stesso incarico ricoperto in passato nella giunta comunale di Cagliari guidata da Massimo Zedda. Sostituirà Francesco Morandi (Cd). Giuseppe Dessena, indicato dalla maggioranza consiliare ex Sel, andrà a ricoprire il ruolo sinora di Claudia Firino, come assessore della Cultura e Pubblica istruzione; Filippo Spanu, capo di Gabinetto della Presidenza, avrà l'assessorato degli Affari generali e Personale, lasciato tre mesi fa da Gianmario Demuro; Pierluigi Caria (Pd), guiderà l'assessorato dell'Agricoltura, guidato da Elisabetta Falchi sino allo scorso dicembre.