Provincia Sud Sardegna. La Regione: "Nessun costo aggiuntivo"

CAGLIARI - La provincia del Sud Sardegna ha una sede operativa anche a Cagliari. E' stata inaugurata stamattina alla presenza dell'assessore agli Enti Locali Cristiano Erriu. Alla nuova Provincia appartengono 107 Comuni: 56 dell'ex Provincia di Cagliari, 28 del Medio Campidano e 23 dell'ex Carbonia-Iglesias.

Con quella di Cagliari salgono a quattro le sedi operative tra le quali ci sono Sanluri, Carbonia e Iglesias. Per quanto riguarda costi e personale la Regione precisa che la sede cagliaritana "è messa a disposizione gratuitamente dalla Città Metropolitana, a seguito di un apposito accordo. I dipendenti che saranno utilizzati per il punto d'accesso saranno 9, tutti dipendenti della Provincia del Sud Sardegna. Non sono previsti altri costi per il personale. I costi di esercizio (pulizie e utenza) sono a carico della Provincia del Sud Sardegna".