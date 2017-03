Troppe ferie? Si possono "regalare" a un collega in difficoltà. L'iniziativa del Comune di Cagliari

I dipendenti comunali possono cedere, a costo zero, un tot delle loro vacanze a colleghi malati o bisognosi d'assistenza medica. Firma compatta di tutti i sindacati: "Primo caso in Italia".







CAGLIARI - Il Comune di Cagliari anticipa il contratto collettivo nazionale di lavoro e vara l'accordo sottoscritto due giorni fa, il 6 marzo, con i sindacati ed Rsu, sulle cosiddette “ferie solidali”. Si tratta di un’importante novità introdotta dal decreto attuativo del Jobs Act che permette ai dipendenti di uno stesso datore di lavoro di donarsi le ferie tra loro, in particolari situazioni di difficoltà. “L'accordo firmato con i sindacati - sottolinea il sindacom Massimo Zedda durante la presentazione ufficiale in Municipio - va nella direzione di una estensione dei diritti di una categoria di lavoratori che negli ultimi ha subito numerose mortificazioni, anche dal punto normativo. Ma è grazie a loro che i cittadini possono fruire di numerosi servizi anche essenziali”.



A spiegare quali sono le condizioni che fanno scattare la solidarietà tra colleghi, ci pensa l'assessore comunale al Personale, Danilo Fadda: “Potranno beneficiare delle ferie solidali i dipendenti a tempo indeterminato, in condizione di necessità data dalla malattia del figlio minorenne (deve essere certificata da una struttura sanitaria pubblica)”. Il lavoratore comunica quindi all'Amministrazione la necessità di ferie solidali e l'Amministrazione, dal canto suo, rende nota l'esigenza a tutti i dipendenti i quali volontariamente e gratuitamente, possono cedere i propri giorni di ferie. “Per essere donati, i giorni di ferie (massimo 8 all'anno), dovranno tuttavia essere maturati durante l'anno precedente”.



Sulla stessa linea anche i consiglieri Fabrizio Marcello, Giorgia Melis e Roberto Tramaloni, presidente della Commissione Personale, che ha parlato dell'opportunità di migliorare le condizioni lavorative per fare aumentare la produttività dei dipendenti, come più volte dimostrato da recenti studi. In Italia, Cagliari è il primo Comune a dar vita ad un simile accordo. Secondo i rappresentanti sindacali è un fatto che rappresenta senza dubbio "un'esperienza significativa di civiltà e di solidarietà, ma anche una pietra miliare nel comparto nel comparto pubblico".