"Fiera di Cagliari a rischio dopo 70 anni"

CAGLIARI - "La Fiera Internazionale della Sardegna ha accompagnato per quasi settant'anni la ricostruzione della nostra Isola, rappresentando il fiore all'occhiello della nostra impresa e la sua vetrina sul mondo. E' per questo che è inquietante che -a quaranta giorni dal tradizionale periodo di svolgimento- nessuno sia in grado di dire se avrà svolgimento l'edizione 2017". Lo denuncia il parlamentare dei Riformatori, Pierpaolo Vargiu, che ha rivolto un'interrogazione al Ministro dello Sviluppo Economico per chiedere un intervento urgente sulle istituzioni locali.

"La Fiera di Cagliari non può morire nell'indifferenza distratta e complice delle amministrazioni sarde -incalza Vargiu- sarebbe uno sfregio al ruolo che ha avuto per l'Isola, uno schiaffo alle risorse umane che vi lavorano e attendono di conoscere il proprio destino, una condanna all'abbandono per i dodici ettari della Fiera, cinquantamila metri quadri coperti a cento metri dal mare, che oggi possono rappresentare una straordinaria scommessa per il rilancio economico di una città che è alla canna del gas della sopravvivenza".