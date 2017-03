"Ex carcere di Iglesias diventerà centro per migranti"

“Il carcere di Iglesias sarà trasformato in centro di accoglienza per immigrati. Per portare a compimento l’operazione sono stati approntati anche progetti di ristrutturazione".







Lo afferma il deputato di Unidos Mauro Pili, che aggiunge: "Si tratta di un progetto folle e scellerato, sia sul piano della dislocazione di un centro di accoglienza in un carcere sia per l’inopportunità di una struttura in un’area priva di qualsiasi tipo di servizio ma ricompresa in un compendio ad alta densità abitativa rurale".

A dare conferma della notizia è stato questa mattina il guardasigilli Andrea Orlando che ha risposto a un'interrogazione sul carcere di Alghero.Nella risposta Orlando scrive: “Tra le strutture individuate dal ministero dell’interno come idonee al predetto fine vi sono le strutture demaniali della ex Scuola di Polizia penitenziaria di Monastir e dell’ex carcere di Iglesias, per le quali sono stati anche approntati dei progetti di ristrutturazione”.

Secondo Pili "tutte le smentite e i reiterati silenzi sulla struttura crollano dinanzi ad una comunicazione ufficiale direttamente dal ministro della giustizia che firma la risposta alla mia interrogazione. L’amministrazione comunale si deve opporre a questa ennesima imposizione e chiedere la restituzione di quel patrimonio considerato che è cessata la funzione statale del bene e che, in base all’art.14 dello statuto, nello stesso istante in cui cessa l’originaria funzione statale quel bene immobile deve transitare nel demanio regionale e poi quello comunale".