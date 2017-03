Sviluppo e programmazione, Regione in pressing su Roma per i fondi. "Nuovo incontro entro Pasqua"

CAGLIARI - "Un incontro positivo in cui si è discusso in particolare di risorse per lo sviluppo e di programmazione finanziaria, questioni che riguardano direttamente la Sardegna e le altre regioni speciali". Così il vicepresidente della Regione e assessore della Programmazione e del Bilancio Raffaele Paci al termine dell'incontro, a Palazzo Chigi, in rappresentanza del presidente Pigliaru, con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e le Regioni.

"Con lo stesso presidente Gentiloni e con la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, che ho incontrato al termine della riunione, - aggiunge l'assessore della Programmazione - è stata ribadita la decisione di incardinare a Palazzo Chigi il tema degli accantonamenti su cui la Giunta, per far valere le sue ragioni, ha già avviato, nella prima fase del confronto, una fitta interlocuzione con il sottosegretario Gianclaudio Bressa. Un incontro su questo argomento specifico sarà fissato prima di Pasqua. Il Governo sul punto ha offerto ampie rassicurazioni: Gentiloni ha infatti confermato di voler riservare grande attenzione alle istanze della Sardegna ".