Sanità, Oppi (Udc): "Il Mater Olbia non aprirà mai". La Regione smentisce

"Il Mater Olbia non aprirÓ mai". L'ha detto il consigliere regionale dell'Udc oggi in Aula durante la discussione della manovra finanziaria. La replica della Regione: "Notizie infondate"







CAGLIARI - Botta e risposta sul futuro del Mater Olbia, l'ospedale che dovrebbe essere inaugurato entro l'anno a Olbia ma la cui apertura per ora è soltanto sulla carta. A portare l'attenzione sul caso sono le dichiarazioni del consigliere Udc Giorgio Oppi oggi in Aula durante la discussione della manovra finanziaria: "Ci sono ritardi e continui cambi di programma - ha detto Oppi - I proponenti accusano la Regione e voi siete in silenzio – ha affermato l’esponente della minoranza – non c’è traccia dei soldi, il Mater Olbia non aprirà mai, bisogna avere il coraggio di dirlo".

Di contro l'assessore della Sanità Luigi Arru smentisce le dichiarazioni tramite una nota stampa: "Le notizie che starebbero circolando sull'abbandono, da parte del Qatar, del progetto per l'ospedale Mater Olbia sono prive di fondamento. Per quanto ci riguarda - sostiene Arru - le procedure per consentire al Mater di operare a regime quanto prima, stanno andando avanti secondo l'iter e la tempistica concordati".