Iscol@, interventi in 890 edifici. La Regione: "Ora scuole più sicure"

150 milioni di euro tra risorse impegnate e spese, altri 80 milioni in arrivo, interventi di manutenzione straordinaria in 890 edifici, scuole pi¨ sicure e moderne per 145 mila studenti.







Sono alcuni dati che riguardano Iscol@, il piano straordinario per il miglioramento e la riqualificazione dell'edilizia scolastica promosso dalla Giunta regionale. A tre anni dalla delibera che ha dato il via agli interventi i responsabili dell'Unità di Progetto Iscol@ hanno tracciato un primo bilancio dell'attività nel corso del seminario organizzato a Cagliari dall'Ordine degli Ingegneri.

È intervenuto l'assessore dell'Urbanistica e degli Enti Locali Cristiano Erriu che ha ricordato le positive ricadute sui territori: "Con Iscol@ sono stati avviati 1.174 cantieri dal 2014 a oggi. Un circuito virtuoso che ha prodotto vantaggi e benefici al sistema dell'istruzione, agli enti locali e alle imprese. L'apertura dei cantieri ha generato 3 mila occupati. Mediamente ogni cantiere realizza lavori per oltre 93 mila euro, nel 2017 la media è stata di 150 mila euro. Iscol@ - ha aggiunto Erriu - è un aiuto concreto per i nostri giovani che possono studiare in spazi moderni e funzionali e un reale sostegno, in quanto investimento sulla cultura e sull'istruzione, allo sviluppo complessivo dei piccoli comuni".

"È ormai molto vicino - hanno sottolineato il responsabili dell'Unità di Progetto Iscol@ - il traguardo di far fronte alle esigenze dell'80% degli studenti sardi attraverso architetture di qualità e interventi di manutenzione in grado di aprire le scuole alle più innovative ed efficaci metodologie didattiche".

Sono due le linee del piano: l'asse 1 (scuole del nuovo millennio) che prevede la realizzazione di nuove infrastrutture e l'asse 2 (messa in sicurezza e manutenzione) per rendere gli istituti più sicuri e accoglienti con interventi di manutenzione, rinnovo e riqualificazione di arredi e attrezzature. Tutti i progetti sono il frutto del dialogo e del confronto tra comuni, dirigenti scolastici, ingegneri, architetti e Regione. Le procedure sono caratterizzate da un forte sostegno regionale e da un costante monitoraggio sul rispetto dei tempi e sulla qualità dell'idea progettuale.