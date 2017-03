Finanziaria, Fi attacca: "Occasione persa, nessun intervento per l'occupazione"

Così il capogruppo di Forza Italia, Pietro Pittalis, sentenzia il suo giudizio negativo sulla manovra finanziaria licenziata oggi dall'aula di via Roma. "Nelle tabelle del bilancio – sottolinea l'esponente degli azzurri – non si registra nessun intervento a favore dell'occupazione. Di più. Le misure contenute nell'impalcatura contabile rivelano il rischio di un ulteriore peggioramento del quadro economico isolano, vista la mancanza di una strategia a favore dei settori principali come l'agricoltura, l'edilizia, il turismo". Altro fattore negativo, per Pittalis,la sanità. "Solo sforbiciate e tagli ai servizi – evidenzia Pittalis – con lo smantellamento dei presidi ospedalieri delle aree periferiche. Di fatto, la giunta Pigliaru sta palesando la sua inadeguatezza nel portare avanti la riforma sanitaria. La Sardegna non può permettersi di perdere altro tempo – conclude Pittalis – considerata l'inefficacia di questa manovra, che non produrrà effetti virtuosi sull'economia sarda e continuerà ad aggravare i problemi di un'Isola sempre più avviluppata da una crisi infinita".