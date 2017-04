Ferie solidali, si allinea anche la Regione. "Risposta a critiche contro dipendenti pubblici"

CAGLIARI - La Regione introduce le ferie solidali nell'amministrazione centrale, negli enti e nelle agenzie. Uno strumento innovativo fondato su un rapporto di aiuto e collaborazione operosa e proficua tra persone che condividono lo stesso lavoro. Tutti i dipendenti regionali possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai colleghi che si trovino in particolari condizioni. L'importante novità scaturisce dalla circolare con cui l'assessorato al Personale dà piena attuazione all'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali.

Un "regalo" per i colleghi. Le ferie possono essere cedute al collega che abbia necessità di fruirne per assistere un familiare fino al secondo grado o convivente, affetto da gravi patologie. Le disposizioni nazionali limitano invece la possibilità di beneficiare del "regalo" al caso in cui sia necessario assistere figli minori che per le particolari condizioni di salute abbiano bisogno di cure costanti. "È un'iniziativa di grande significato -dichiara l'assessore degli Affari Generali e Personale Filippo Spanu- voluta e promossa dalla Giunta a cui la struttura dell'assessorato ha dato corso con l'intesa sottoscritta con i sindacati e con la successiva circolare applicativa firmata dalla Direttrice del Personale Maria Giuseppina Medde. Le ferie solidali mettono in moto energie positive in tutto l'apparato amministrativo. I lavoratori che mettono in pratica i valori della solidarietà e dell'altruismo sono anche lavoratori pronti a far fronte in modo serio e responsabile ai loro compiti. Questo atto di generosità rafforza il senso di comune appartenenza a un'istituzione che assicura servizi fondamentali ai cittadini. È anche una risposta alle critiche, non sempre fondate, indirizzate ai dipendenti della pubblica amministrazione regionale". Il lavoratore, che riceve l'atto di solidarietà, deve aver esaurito tutte le ferie e gli istituti disponibili per far fronte alla delicata situazione familiare. Le ferie cedibili sono quelle non obbligatorie per legge, ossia quelle eccedenti rispetto alle quattro settimane all'anno previste da un decreto legislativo del 2003. In italia è legge dal 2015.