Patto per la Sardegna, 65 milioni per Sulcitana e Ss125

Dal Patto per la Sardegna 65 milioni di euro per le strade statali 195 Cagliari-Pula e 125 Burcei-Sinai-Maracalagonis. L'ha deciso la Giunta regionale.







CAGLIARI - "Con il Patto firmato a luglio scorso riusciamo a dare risposte flessibili e integrate alle diverse esigenze territoriali, con un più efficace coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione e pianificazione e tra le diverse fonti finanziarie disponibili, nonché tra i diversi soggetti istituzionali. Il Patto dunque è pienamente operativo". Sono le parole dell'assessore regionale dei Lavori Pubblici Paolo Maninchedda dopo l'approvazione della delibera.

STATALE 195 CAGLIARI-PULA. L'intervento prevede il completamento dell'itinerario Cagliari-Pula e il collegamento con la Statale 130 e l'aeroporto di Elmas, e viene considerato intervento strategico all'interno del Patto per la Sardegna. Il primo stralcio, con un importo di 2 milioni e 800mila euro, pianifica interventi di illuminazione della galleria a doppia canna Su Nuraxeddu lunga 400 metri (700mila euro), di mitigazione del rischio idrogeologico su tutto il tracciato del secondo lotto (515mila euro), e di ripavimentazione del piano viabile necessario a migliorare la percorribilità (1 milione e 600mila euro). Il soggetto attuatore sarà il Cacip, il Consorzio industriale provinciale di Cagliari. Con il secondo stralcio si interviene sulla messa in sicurezza e l'adeguamento funzionale dei tratti più critici del lotto 2 con un importo complessivo di 27 milioni (Anas il soggetto attuatore). "Questi interventi sono un primo stralcio funzionale di immediata appaltabilità da parte del Cacip che ne ha curato la progettazione - sottolinea Maninchedda - Hanno lo scopo di mettere in sicurezza il tratto di strada in corrispondenza della galleria esistente, di mitigare il rischio idrogeologico e rendere più agevole la percorribilità della strada. Per decidere la priorità degli interventi abbiamo seguito le indicazioni del Cacip e di Anas".

STATALE 125 BURCEI-SINNAI-MARACALAGONIS. Sarà la Città metropolitana di Cagliari il soggetto attuatore del collegamento Burcei-Sinnai-Maracalagonis sulla Statale 125. Un intervento da 35 milioni e 200mila euro che trova copertura con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione. Si tratta di 5 milioni e 800mila euro di quota regionale e di 29 milioni e 400mila euro di quota nazionale. "Abbiamo individuato un nuovo soggetto attuatore per accelerare le procedure di realizzazione e dunque mettere in sicurezza i finanziamenti", spiega Maninchedda.