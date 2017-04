11 nuove case della salute, informatizzazione e fascicolo elettronico. Sanità sarda, tre maxi interventi

20 milioni, la metÓ per tirare su strutture extra-ospedaliere nel Cagliaritano, nell'Oristanese e nel Nuorese. Arrivano anche un nuovo sistema informativo per le cure primarie e svolta tech per i dati sanitari.







CAGLIARI - Oltre 10 milioni di euro per realizzare case della salute a Nuoro, Desulo, Gavoi, Bitti, Bosa, Terralba, San Nicolò Gerrei, Senorbì, Monserrato, Burcei e Quartu Sant'Elena. A deciderlo è la Giunta regionale, su proposta dell'assessore della Sanità, Luigi Arru di concerto con l'assessore regionale della Programmazione, Raffaele Paci. Altri 6 milioni sono invece programmati per un particolare sistema informativo regionale per le cure primarie, e 4,7 milioni saranno destinati all'evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico. Tutte le risorse sono a valere sul Fesr 2014- 2020.

Si tratta di tre interventi mirati al rafforzamento delle cure territoriali, per supportare il servizio sanitario regionale nelle azioni di riforma in atto, adeguare l'assistenza ai bisogni del cittadino e ridurre le diseguaglianze. Le case della salute sono strutture che uniscono l'offerta extra-ospedaliera con il servizio sociale, per rispondere alla domanda di assistenza di persone e famiglie con bisogni complessi evitando ricoveri inappropriati. La loro funzione di forte presidio sul territorio non può prescindere dallo sviluppo dell'informatizzazione del sistema, per consentire la massima condivisione delle informazioni fra tutte le componenti del sistema sanitario. In questo senso rientra l'evoluzione del fascicolo sanitario elettronico, cardine della circolarità dei dati sanitari, che registra una costante crescita in termini di adesione da parte dei cittadini, per rendere più facile l'accesso ai propri dati sanitari nel rispetto della privacy.