Attentato a vicesindaco Esporlatu. Pigliaru: "Fronte comune contro la violenza"

Lo dichiara il presidente della Giunta Francesco Pigliaru dopo l'attentato della scorsa notte all'auto di proprietà del vicesindaco del paese presa di mira da ignoti che l'hanno data alle fiamme. "Ho proposto - ricorda Pigliaru - una seduta speciale della Conferenza permanente Regione-Enti locali estesa a prefetti e forze dell'ordine, che si terrà a breve, per ribadire in modo netto che la Sardegna rifiuta le logiche della violenza e per individuare soluzioni efficaci".



"La Giunta - conclude Pigliaru - è al fianco di tutti gli amministratori che con tenacia e dedizione perseguono il pubblico interesse e cercano di costruire un futuro migliore per i loro comuni".



Il presidente Pigliaru infine ricorda che "l'esecutivo ha messo in campo interventi, ormai in fase avanzata, come il progetto per realizzare sofisticati impianti di videosorveglianza, per arginare gravi fenomeni di illegalità che condizionano pesantemente lo sviluppo e la crescita economica e sociale".