Ex ospedale Marino, sabato protesta al Poetto

A lanciare l'iniziativa è il capogruppo dei Progressisti Sardi in Consiglio comunale Matteo Massa. "La vicenda dell'ex Marino è tra le questioni più urgenti in città - si legge nell'evento su Facebook - nel Lungomare finalmente riqualificato dall'amministrazione cagliaritana, il rudere è una fotografia imbarazzante dell'inerzia della Regione. La riqualificazione dell'ex Ospedale marino è una competenza della Regione Autonoma della Sardegna. Alle cagliaritane e ai cagliaritani e a chiunque frequenti il lungomare interessa che venga finalmente riqualificato. Chiediamo al Presidente Pigliaru di programmare la riqualificazione dell'ex Ospedale marino in tempi certi e rapidi e di demolire immediatamente l'ex pronto soccorso e bonificare e vigilare l'area. La città aspetta da troppi anni".