L'estate arriva prima: da Pasqua a ottobre. La Regione anticipa la stagione balneare

È il primo caso in assoluto, gli operatori del settore possono sfruttare il periodo pasquale e i ponti del 25 aprile e primo maggio. Nei fatti, una durata di sei mesi tondi. Novità anche per l'inverno: "Possibile continuare le attività sportive, culturali e di intrattenimento da parte dei titolari di concessioni demaniali marittime".







CAGLIARI - La stagione balneare viene anticipata al quindici aprile. Ciò consente agli operatori del settore balneare di sfruttare appieno il periodo pasquale e i successivi ponti del 25 aprile e primo maggio l'ordinanza balneare 2017, firmata dal direttore generale degli Enti locali Antonella Giglio, che (per la prima volta) anticipa la stagione balneare estiva che si conclude il 31 ottobre. Altra novità consiste nell'aver dichiarato stagione balneare l'intero anno solare e aver individuato una stagione balneare estiva e una stagione balneare invernale-mare d'inverno. Possibile in tal modo lo svolgimento continuativo di una serie di attività sportive, culturali, ludiche, elioterapiche e di intrattenimento che potranno essere liberamente effettuate dai titolari di concessioni demaniali marittime, previa una semplice comunicazione concernente la prosecuzione dell'attività da effettuarsi.

"Scopo dell'ordinanza, che accoglie le istanze degli operatori volte alla piena utilizzazione dei litorali anche nel periodo di bassa stagione – sottolinea l'assessore regionale degli Enti locali, Cristiano Erriu – è quello di fornire le condizioni ottimali per una stagione balneare lunga che offra servizi di qualità e consenta ai tanti operatori e concessionari di affinare ed accrescere l'offerta di servizi e creare occupazione diffusa e più duratura". Ai concessionari è fatto obbligo di osservare una serie di prescrizioni ed assicurare in primo luogo il servizio di salvamento. I Comuni potranno a loro volta individuare apposite zone di litorale nelle quali consentire l'accesso anche agli animali. Inoltre, viene disciplinata in maniera dettagliata l'installazione di parchi giochi acquatici.