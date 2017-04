Migranti, l'assessore Spanu: "Da Sardegna grande contributo per accoglienza"

Lo afferma l'assessore delle Riforme e Personale, Filippo Spanu, che ha seguito le operazioni di sbarco degli 816 migranti arrivati oggi al Molo Ichnusa sulla nave Siem Pilot.

"È importante che tutti facciano la loro parte - ha detto ancora Spanu, che continua a seguire il tema migranti per la Presidenza - e per questo rivolgo un appello alle comunità, agli enti locali: più spazi ci saranno, meno pressante e più equilibrata sarà l'accoglienza. Un ringraziamento va a tutti coloro che oggi, come in occasione di tutti gli sbarchi, si stanno adoperando per dare sostegno e sollievo a questa umanità disperata".