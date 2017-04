Arru: "Sul Mater Olbia nessun ritardo della Regione"

Lo afferma l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Arru, dopo l'interrogazione alla Camera del deputato Roberto Capelli sul caso Mater Olbia. "Chi parla di incompiuta nella sanità sarda dimostra scarsa conoscenza della realtà - continua Arru -. La Regione ha infatti fatto tutto quello che era nelle sue disponibilità, e in tempi celeri, per arrivare alla stipula del Protocollo d'intesa. I successivi rallentamenti, riguardanti questioni inerenti la proprietà dei terreni e criticità relative al progetto, non coinvolgono responsabilità dell'amministrazione regionale: le risposte che la Regione doveva dare alla Qatar Foundation sono arrivate prontamente e nel rispetto dei patti".