Pili: "Ruspe a Capo Caccia, ferito uno dei paesaggi più suggestivi"

Lo denuncia con un’interrogazione urgente al Ministro dell’Ambiente e a quello della Difesa il deputato di Unidos Mauro Pili. “E’ stato omesso da tutti – aggiunge Pili - che quell’area è tutelata da un vincolo paesaggistico integrale e che la stessa fascia dei 300 metri dalla battigia marina è sottoposta ad un sistema di tutele integrali. Un’area ad elevatissima sensibilità ambientale inquadrata nella zona di protezione speciale e nel sito di importanza comunitaria Sic 'Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta del Giglio'. E’ inaccettabile che lo Stato, l’arroganza del Ministero della Difesa, abbiano devastato in questo modo uno dei cimeli ambientali più pregiati della Sardegna. Il silenzio della Regione e di coloro che avevano il compito di tutelare quell’area è di una gravità inaudita. Nelle prossime ore – ha concluso Pili - svolgerò una visita ispettiva nell’area per accertarmi dei danni complessivi fatti all’area. Un fatto di una gravità inaudita che non può e non deve restare impunito”.