Pd sardo, Cucca è il nuovo segretario

CAGLIARI - Le attese della vigilia sono state confermate. Giuseppe Luigi Cucca è il nuovo segretario del Partito Democratico in Sardegna. E' stato eletto dopo le primarie che si sono svolte ieri in tutta l'isola anche per scegliere il segretario nazionale. Stando a dati ancora ufficiosi la sua vittoria si è attestata sul 60%. "Quando si vince, è sempre bello. Il merito, tuttavia, non va a me, ma a tutta la squadra. Per il Partito democratico comincia un nuovo corso, di unità". Queste le prime parole dopo la vittoria.

Niente da fare per lo sfidante Francesco Sanna che ha fatto i complimenti al vincitore: "Anche senza conoscere i dati definitivi delle primarie del PD sardo, ho fatto gli auguri a Giuseppe Luigi Cucca per la sua nuova responsabilita' di segretario regionale. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno vissuto insieme a me l'avventura di Comunita' Democratica in movimento, la cui esperienza continuera' nella Assemblea Regionale e soprattutto a chi ha sostenuto e votato la lista.Che da domani inizi una vita nuova per il Partito Democratico della Sardegna".