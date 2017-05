Pigliaru: "Il Giro esalta la Sardegna, destinazione turistica tutto l'anno"

ALGHERO - Dopo dieci anni di assenza, la corsa rosa è tornata nell'isola. Una grande occasione non solo sportiva ma anche di promozione dell'immagine della Sardegna: il Giro sarà trasmesso in 194 paesi e seguito da milioni di appassionati. "Abbiamo voluto con determinazione la Grande partenza del Giro numero 100, una coincidenza che per noi, che siamo l'isola dei centenari, assume un significato particolare", ha detto il presidente Pigliaru ai giornalisti. "La Sardegna è una destinazione fantastica in tutte le stagioni dell'anno e il ciclismo, che è lo sport che meglio permette di mostrare il paesaggio, è un veicolo ideale per far passare questo messaggio."



Promuovere dunque un modello turistico diverso, grazie anche agli ingenti investimenti in infrastrutture decisi dalla Giunta. Ha infatti spiegato Pigliaru: "Stiamo puntando molto sulla rete di ciclovie, duemila chilometri su cui abbiamo già investito 15 milioni. Vogliamo che diventi un percorso tra i più interessanti d'Europa, un attrattore soprattutto nei mesi in cui non ci si ferma solo sulle spiagge e ci si può immergere nella bellezza del nostro scenario naturale, soprattutto nelle zone interne, viaggiando lentamente e in modo sostenibile".



Sul palco del Giro, pochi istanti prima di dare il via alla corsa, Pigliaru ha ribadito in diretta televisiva e davanti alle migliaia di tifosi accorsi ad Alghero che "la Sardegna è paesaggio meraviglioso, ma è anche cultura, archeologia, eccellenze agroalimentari prodotte in un ambiente di qualità assoluta. Scoprire le nostre ricchezze pedalando è il modo più salutare e più bello."



Con il presidente Pigliaru l'assessora del Turismo Barbara Argiolas: "Stiamo dando prova - ha detto - che la Sardegna è una terra accogliente, capace di organizzare grandi eventi e di supportarli al meglio in ogni fase della preparazione e dello svolgimento. Grazie al Giro poi stiamo proponendo la nostra idea di Sardegna e di sviluppo sostenibile che portiamo avanti, legata anche alle zone interne e a una fruizione diversa ed esperienziale del nostro paesaggio e dei nostri territori".