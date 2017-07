Lotta agli incendi, accordo tra Sardegna e Corsica per lo scambio degli aerei

Riunita a Santa Teresa Gallura la Consulta sardo-corsa. Via libera alla richiesta allo Stato italiano e a quello francese per lo scambio dei mezzi aerei nella lotta agli incendi.







SANTA TERESA GALLURA - La Consulta Sardo Corsa, riunita nella casa comunale di Santa Teresa Gallura, sotto la presidenza del presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, e del presidente dell’assemblea della Corsica, Jean Guy Talamoni, ha approvato, dopo una partecipata discussione, tutti i documenti posti all’ordine del giorno.

Con voto unanime l’organismo interistituzionale delle assemblee di Corsica e Sardegna ha dato il via libera alla richiesta, rivolta allo Stato francese e a quello italiano, per lo scambio dei mezzi aerei nella lotta agli incendi; al regolamento istitutivo il premio letterario "Antigone"; all’accordo quadro in materia di istruzione tra le università di Sardegna e Corsica ed al dossier per la richiesta del riconoscimento della condizione di insularità.

"E' un atto politico storico quello che questa mattina abbiamo approvato come Consulta. Con la deliberazione per il riconoscimento della condizione di insularità - afferma Ganau - , in attuazione dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, iniziamo a realizzare uno di quegli obiettivi per cui è nato ed è stato concepito l'organo permanente interistituzionale, nato un anno fa".

La delegazione sarda, guidata dal presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, era composta da Giuseppe Meloni (Pd), Alessandro Unali (Partito dei sardi), Pierfranco Zanchetta (Cristiano popolari socialisti), Paolo Zedda (Art.1 - Sinistra per la democrazia e il progresso), Edoardo Tocco (Forza Italia Sardegna), Angelo Carta (Psd'az -La Base), Gianluigi Rubiu (Udc), Attilio Dedoni (Riformatori sardi). La delegazione corsa, guidata dal presidente dell'Assemblea Jean Guy Talamoni, è composta da Petr'anto Tomasi (presidente gruppo "Corsica Libera") , Jean Biancucci (presidente del gruppo "Femu a Corsica"), da Matteo Graziani pro rettore dell'università della Corsica e da Emilie Simon, direttrice del servizio delle relazioni internazionali dell'università della Corsica.