La morte di Doddore Meloni finisce in Parlamento. Pili: "Gravi negligenze dello Stato"

"Il Ministro della Giustizia deve rispondere della morte di Doddore Meloni". Lo ha dichiarato il deputato di Unidos Mauro Pili dopo aver presentato una nuova interrogazione per chiedere immediate risposte sulla morte di Doddore Meloni avvenuta a seguito di uno sciopero della fame, portato avanti in carcere e durato oltre due mesi.







"Questo epilogo drammatico - afferma Pili - ha dei responsabili proprio perché il ministero era edotto su quanto stava accadendo con la mia interrogazione del 19 giugno scorso, pubblicata nei resoconti parlamentari, con la quale si chiedeva un immediato intervento per salvare la vita a Doddore Meloni. Il ricovero dopo due verifiche ospedaliere precedenti è risultato tardivo e gravemente compromesso nei risultati. Occorre una risposta compiuta del ministro e l’individuazione degli eventuali responsabili di questa morte di Stato”.

Nell'interrogazione il deputato sardo scrive che l'ultimo ricovero di Meloni in ospedale "è risultato gravemente tardivo considerato che lo stesso doveva e poteva essere disposto anzitempo. Nei giorni scorsi, infatti, era stato ricoverato all'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari, ma inspiegabilmente era stato rimandato in carcere dove sarebbe stato assistito nel centro diagnostico terapeutico nonostante le condizioni di salute apparivano incompatibile con il regime detentivo". E prosegue: "Il legale di Meloni aveva reiteratamente presentato richiesta di scarcerazione per motivi di salute, anche se fa sapere che 'il Servizio sanitario del carcere di Uta non ha ancora fornito la relazione medica e la valutazione psicologica indispensabile per la decisione, mentre ogni giorno che passa i pericoli per la salute e la vita di Meloni sono sempre più gravi'. E fin troppo evidente che da tale drammatico epilogo fa emergere gravissime responsabilità in capo ai responsabili di tale vicenda".

Nella foto una protesta, davanti al Tribunale di Cagliari, a favore della scarcerazione di Meloni