Da Nuoro a Santa Teresa Gallura, la Regione cede a un euro gli immobili inutilizzati

Tra questi beni c'è anche l'ex hotel Esit del Monte Ortobene. "Prosegue la gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai Comuni", sottolinea l'assessore degli Enti locali Cristiano Erriu. "Parliamo di una parte del patrimonio immobiliare che non è funzionalmente utilizzabile per i servizi regionali, ma che invece è di sicuro interesse per gli enti territoriali i quali, proprio per questo motivo, in molti casi già li utilizzano con contratti di comodato d'uso. Sono sicuro che loro sapranno gestirli e valorizzarli come leva per lo sviluppo del territorio, sapendo di poter contare anche su strumenti finanziari innovativi e su fondi immobiliari per la valorizzazione di immobili pubblici. Per quanto riguarda il caso dell'Esit di Nuoro, il suo recupero contribuirà a dare maggiore valore anche al parco che lo ospita. In questa direzione si collocano l'intesa che sarà siglata con l'Amministrazione comunale barbaricina, centrata su un ambizioso progetto di riqualificazione urbanistica del Monte, e quelle che andremo a firmare con gli altri enti locali interessati".

Nel nuovo elenco figurano altri immobili piuttosto noti, come l'hotel ex Esit di San Leonardo (Santu Lussurgiu), l'ex stazione di vedetta di Monti Russu (Aglientu), l'ex stazione semaforica di Capo Testa (Santa Teresa di Gallura) e l'ex scuola materna di San Pasquale (Tempio Pausania).

Il primo elenco di beni era stato indicato con la delibera della Giunta regionale n. 26/26 del 30 maggio 2017.