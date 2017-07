Cantiere lumaca sulla Sulcitana. "La strada ormai è un'incompiuta"

"Appena un chilometro e duecento metri all'anno, in 2000 giorni appena il 39% dei lavori. Dal 2011 ad oggi la strada di collegamento tra Cagliari e Pula è ancora oggi un'incompiuta a cavallo tra governi regionali di centrodestra e centrosinistra. Un vero e proprio disastro nella realizzazione di un'opera strategica per il Sud Sardegna".







Lo ha detto il deputato sardo di Unidos Mauro Pili nel corso di una conferenza stampa itinerante sul cantiere della Ss 195 accompagnato da amministratori comunali del territorio e dirigenti di Unidos. Un sopralluogo denuncia e proposta condizioni della strada statale Sulcitana in relazione ad un appalto praticamente fermo da 4 anni.

"Con il sostanziale blocco di gran parte di quest'opera - afferma Pili - viene di fatto isolato tutto il sistema costiero del sud Sardegna, da un fronte l'interruzione della strada di connessione con Villasimius e su quello della Sulcitana l'imbuto della ss.195 che rende impossibile l'ennesima stagione estiva a mono corsia. Un appalto che in 6 anni ha segnato il passo e lasciato quell'arteria per gran parte del tracciato in uno stato di totale abbandono. Per questa ragione ho reiterato stamane la richiesta di un intervento immediato del Ministro delle infrastrutture su questa vergognosa gestione dell'appalto sulla sulcitana".

"Si tratta – ha detto Pili - di una strada strategica che da Cagliari porta a Pula e Domus de Maria sino a Teulada, Sant'Anna Arresi, Masainas e San Giovanni Suergiu, dove si immette sulla strada statale 126 Sud Occidentale Sarda. Un'arteria decisiva per lo sviluppo costiero e ambientale del sud Sardegna considerata la connessione con straordinari habitat naturali della zona. La gestione dell'appalto è semplicemente una vergogna: il 22/12/2011 è avvenuta la consegna all'impresa dell'opera. L'importo lavori di quasi 140 milioni di euro è uno dei più rilevanti in Sardegna ma nonostante la disponibilità delle risorse le comunicazioni ufficiali dell'Anas segnalano che l'avanzamento lavori dal novembre del 2011 ad oggi è del 39,62%. La data di ultimazione dell'opera è fissata per il 21 agosto del 2016 o 2017, secondo cartelli o sito, ma con questi tempi è fin troppo evidente che l'opera non sarà mai terminata per quella scadenza".