Assemini, post sessista contro l'assessora. La Giunta: "Maschilismo becero"

"Se la politica gioca al ribasso, e si attacca a squallide immagini sessiste e di becero maschilismo pur di arrivare allo scopo di denigrare i componenti della Giunta che guida Assemini e la rappresenta, noi non ci stiamo". Questa la replica della Giunta comunale di Assemini a un post apparso su Facebook.

Sulla pagina "Comix Assemini" è stato pubblicato un disegno taroccato con volto dove la nostra Assessora alla Cultura Jessica Mostallino invitava la popolazione alla "Sagra del wurstel". Un'immagine che lascia pochi spazi a dubbi e incertezze in chi la osserva, soprattutto sull'ambiguità del messaggio. "Comix Assemini - si legge in una nota della Giunta - crede di usare un'ironia che non può essere certo definita tale, e proviene da chi pensa di far politica dileggiando nel personale chi occupa posizioni Istituzionali. E quel che più fa riflettere è che si utilizzi l'arma dell'anonimato, nascondendosi dietro il muretto a secco dei falsi nomi o dietro sigle ambigue. Stupisce, infine, che quando è stata attaccata la Ministra Boldrini certi esponenti regionali e locali si siano esposti e dichiarati scandalizzati di questo volgare modo di far ironia. Ora che viene attaccata un'esponente del Movimento 5 Stelle tutti gli altri si voltano dall'altra parte. All'attacco gratuito e personale, e non politico, ci siamo abituati da quattro anni ad oggi. Ma la misura è colma".