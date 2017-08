Gli elicotteri antincendio dell'aeronautica di Decimomannu? Volano in un'altra Isola. "Interventi previsti solo in Sicilia"

CAGLIARI - “Gli elicotteri dell’antincendio dell’aeronautica militare di stanza a Decimomannu non operano in Sardegna, fuori dalle aree dei poligoni, ma da tempo uno di questi mezzi è impiegato in Sicilia per combattere i roghi in tutta la regione”. A denunciare l’assurda situazione è Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia-An, che sottolinea la particolare gravità della circostanza in questi giorni in cui la Sardegna è devastata dalle fiamme. “Sono due i mezzi antincendio dell’aeronautica di Decimomannu – ricorda l’esponente del movimento di Giorgia Meloni – due elicotteri che hanno come missione quella di intervenire per spegnere i roghi che si sviluppano all’interno delle aree militari. Mai la Regione Sardegna ha chiesto il loro intervento per contrastare gli incendi e gli elicotteri stanno fermi, parcheggiati da tre anni. Eppure anche recentemente i roghi hanno interessato aree vicine ai poligoni come Costa Rei e solo ieri la zona di Arbus. La Regione impone un severo piano antincendio nei poligoni e nelle servitù militari ma non prevede l'aiuto dei mezzi e degli uomini delle Forze armate per i territori circostanti”, dichiara Nicola Salis, consigliere comunale di Perdasdefogu di Fratelli d'Italia. “Da Arzana a Villagrande il territorio è devastato dalle fiamme. Se ci fossero stati gli elicotteri dell'Aeronautica, magari con l’ausilio del personale di Perdasdefogu forse si sarebbe potuto salvare qualcosa”.

Insomma: l'Isola brucia e due mezzi aerei, che sicuramente possono dare una mano d'aiuto non indifferente, non intervengono perchè la Regione non chiede loro di intervenire. "Uno di questi mezzi è stato richiesto dalla Protezione civile nazionale e opera in Sicilia senza l’imitazione di aree d’intervento. Cosa aspetta la Regione Sardegna a chiedere che anche i mezzi dell’aeronautica di stanza a Decimomannu vengano coinvolti nelle operazioni di spegnimento incendi, in particolare in questi giorni di grave emergenza?”, si chiede l’esponente d’opposizione.