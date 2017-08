Dall'Enac mezzo schiaffo alla Sardegna: "Continuità territoriale a rischio". Il bando nuovo non c'è ancora

La data di non ritorno? Ottobre prossimo. O la Regione mette sul piatto una soluzione concreta o via al libero mercato. Il neo assessore ai Trasporti prova a calmare le acque: "Nuovo bando in via di definizione".







CAGLIARI - "La Regione Sardegna, già all'indomani della scadenza dei termini (10 luglio 2017) per la presentazione delle offerte per la continuità territoriale nelle rotte da Cagliari a Linate e Fiumicino e viceversa, si è immediatamente attivata sia per la predisposizione di un nuovo bando di gara - già oggi in fase di avanzata definizione - che per garantire la continuità anche nel periodo transitorio". Così dichiara il neo assessore regionale dei Trasporti, Carlo Careddu, impegnato da subito insieme alla direzione dell'assessorato "nella individuazione delle soluzioni più idonee a dare risposte alla prioritaria esigenza di connettività della popolazione sarda".