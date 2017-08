A Cagliari via Roma tutta pedonale per 38 giorni. "Sì" alla prova estiva dalla Giunta Zedda

CAGLIARI - La Giunta comunale guidata dal sindaco, Massimo Zedda, approva la delibera che prevede la pedonalizzazione temporanea e sperimentale della via Roma nel tratto compreso tra la via Lepanto e il Largo Carlo Felice da venerdì 11 agosto al 17 settembre prossimo. "Come concordato in diversi incontri che si sono svolti nelle settimane scorse tra il sindaco Massimo Zedda, gli assessori competenti e i residenti e i commercianti della zona, la pedonalizzazione è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, in modo da poter misurare gli effetti sugli spostamenti dei cittadini".

La sperimentazione sulla via Roma si inserisce infatti negli studi previsti per il Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) e nei prossimi scenari di viabilità con il passaggio della metropolitana leggera nel tratto tra piazza Repubblica e piazza Matteotti: "l'obiettivo, come già successo con la recente istituzione di altre aree pedonali, è quello di recuperare un importante spazio urbano della città ad alta vocazione turistica, sociale e commerciale. Una parte della zona pedonalizzata viene destinato alle attività commerciali".

La circolazione e la sosta sono consentiti esclusivamente ai veicoli per i servizi ai disabili e a quelli di soccorso, delle forze dell'ordine e ai mezzi di emergenza. Sempre consentito, come già succede a esempio nel Corso Vittorio, il transito dei veicoli diretti ai parcheggi in strutture private presenti nell'area. Restano operativi gli stalli riservati ai residenti del quartiere Marina nella corsia centrale della stessa via Roma. Il resto del traffico veicolare sarà deviato nelle corsie lato porto. Gli uffici degli assessorati interessati, in particolare Mobilità, Attività produttive e Turismo, Igiene del suolo, "stanno predisponendo tutti gli accorgimenti necessari, che sono destinati a essere comunicati nei prossimi giorni".