Sanità, Cappellacci (Fi): "Elisoccorso nuovamente fermo"

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia. "La Giunta regionale – prosegue l'esponente azzurro-, anziché sostenere la necessità di assicurare mezzi adeguati, ha abbandonato i Vigili del Fuoco, chiamati a garantire il servizio di elisoccorso ed eroicamente impegnati quotidianamente con mezzi inadeguati e spesso in panne. Pigliaru, Arru e compagni – sottolinea Cappellacci- fanno finta di niente pur di non ammettere di aver teorizzato un nuovo servizio di elisoccorso più costoso e meno efficace di prima, di averlo tradotto in un bando che, dopo i rilievi dell'Anticorruzione, è stato ripubblicato, prorogato e che stenta ad arrivare all'aggiudicazione. Un bando che, a nostro avviso, - ricorda il forzista- causerà maggiori costi per offrire un servizio minore alla collettività rispetto al modello studiato dalla nostra Giunta regionale. Tutto questo avviene mentre l'esecutivo di Pigliaru si concede anche il lusso di lasciare l'Agenzia per l'Emergenza e Urgenza per quasi nove mesi senza un nuovo direttore".