Il deposito nucleare in Sardegna? Il ministro Galletti: "Nulla di vero"

L'ha fatto questa mattina da Sassari dove Galletti ha partecipato alla firma della Carta di Partenariato Pelagos. Contro l'ipotesi del deposito in Sardegna si era schierato il deputato di Unidos Mauro Pili chiedendo una mobilitazione generale: "La Sardegna, dai cittadini ai comuni deve intervenire in modo deciso nella procedura di scelta del deposito unico nazionale. Il governo, con il programma nazionale depositato durante agosto al ministero dell’ambiente per la Valutazione ambientale strategica, punta ancora una volta sulla Sardegna. Un piano subdolo che non indica mai il nome, ma che nei contenuti punta esplicitamente ancora una volta alla Sardegna".