Il Governo boccia la legge edilizia sarda

La legge è stata bocciata in quanto "alcune norme prevedono interventi che si pongono in contrasto con le norme fondamentali in materia di paesaggio contenute nella legislazione statale, eccedendo in tal modo dalle competenze statutarie attribuite alla Regione Sardegna dallo Statuto speciale di autonomia, e violando l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione".

Di fatto quella impugnata dal Consiglio dei Ministri è la cosiddetta "legge di manutenzione", che sostituisce leggi più vecchie e che anticipa la nuova legge urbanistica, quest'ultima non ancora votata dal Consiglio regionale.

Nella foto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni