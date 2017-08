Migranti, in 25 arrivano a Porto Pino. Appello al ministro Minniti: "Blocchi la tratta Algeria-Sulcis"

Così Ugo Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia, commenta lo sbarco di 25 migranti algerini nelle coste del Sulcis, che segue di 24 ore quello di altre 65 persone della stessa nazionalità. "Nel 2016- ricorda l'esponente azzurro- la nostra isola è stata teatro di oltre mille sbarchi e la tendenza per l'anno in corso è in aumento. Nel frattempo però le forze dell'ordine schierate per fronteggiare il fenomeno restano numericamente sempre le stesse e i rimpatri sono solo immaginari. La Sardegna non può diventare una sorta di terra di nessuno, dove una cosiddetta 'nave madre' indirizza dei barchini per portare durante tutte le stagioni dell'anno soggetti che non hanno diritto di restare qui. Le promesse e gli annunci – ha concluso Cappellacci- non servono, occorrono azioni reali e concrete".

Foto d'archivio