"Su via Roma pedonale il sindaco faccia chiarezza"

CAGLIARI - Con l'estate volge al termine il periodo di sperimentazione della via Roma pedonale, previsto per il 17 settembre, ma riprende l'attività del Consiglio comunale. Uno dei temi forti a tenere banco in Aula sarà senza dubbio la valutazione della chiusura al traffico di una delle principali strade della città. Negli uffici del Comune è già arrivata un'interrogazione sull'argomento presentata da Piergiorgio Massidda e Pierluigi Mannino consigliere del gruppo #Cagliari16: "E' doveroso doveroso richiedere chiarimenti all'ideatore dell'iniziativa" affermano i due, che in ordine chiedono di conoscere gli indicatori presi in considerazione per valutare il successo o l'insuccesso della pedonalizzazione e le analisi effettuate per conoscere eventuali effetti e disagi sul traffico.