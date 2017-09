Forza Italia: "Traffico nel caos dopo la pedonalizzazione di via Roma"

"In via Roma, lato porto, regna il caos. Al rientro delle vacanze gli automobilisti hanno trovato una sorpresa: traffico in tilt, disagi e lunghe code". La denuncia di Forza Italia.







“Rimaniamo sbigottiti sulle dichiarazioni dell'assessora alla Mobilità Luisa Anna Marras, in particolar modo sugli obiettivi prefissi, magari proposti da qualcuno poco avveduto e crediamo invece debbano essere rivisti. Ci fanno specie le parole della Marras quando afferma che la pedonalizzazione di via Roma è stata una sperimentazione impegnativa nata da un progetto che avevano in mente da 6 anni. Peccato che abbia ricadute negative sui cittadini costretti a fare i conti col traffico caotico e dove trovare parcheggio è pura utopia”. Lo dichiarano il vice capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale Alessandra Zedda, Pietro Pittalis, capogruppo ed Edoardo Tocco, consigliere.

I forzisti continuano: “Ancora una volta siamo indignati e preoccupati per l’incapacità da parte dell’Amministrazione comunale nel gestire anche le cose più semplici, mettendo a rischio le attività commerciali, creando disagi per gli automobilisti e congestionando traffico in entrata e uscita per la città. Ricordiamo, per chi l’avesse dimenticato, che via Roma è un’arteria di collegamento fondamentale e dovrebbe funzionare nei migliori dei modi".