Cappellacci: "Per assessore troppi turisti? Ridicolo"

"Se oggi assistiamo ad un incremento dei visitatori – sottolinea l'esponente azzurro- è per via dell'instabilità e del terrorismo in altre mete, non certo per le fumose conferenze stampa in cui l'assessore intesta ai suoi giochi di parole l'arrivo di migliaia di persone in più nella nostra terra. Se intende sostenere le posizioni ideologiche e talebane in perfetto stile soriano – evidenzia Cappellacci- e se ritiene che i turisti siano troppi, allora si interroghi su a cosa serva un assessore al turismo. Per sostenere determinate posizioni, non ha certo bisogno della poltrona da assessore e può benissimo farlo come rappresentante di una corrente di partito. Qualora invece intendesse svolgere il suo ruolo istituzionale, si impegni piuttosto a consolidare un risultato sul quale non ha nessun merito a perseguire l'obiettivo della destagionalizzazione. Il turismo non cresce – ha concluso Cappellacci- con i sermoni finto ambientalisti e le norme talebane, che impediscono alle strutture ricettive di migliorare la loro competitività".