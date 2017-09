Consiglio regionale, Locci (Fi) lascia e rimarrà sindaco a Sant'Antioco

"Ho depositato le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale - scrive su facebook -, così come preannunciato nelle settimane passate e, ancor prima, in campagna elettorale. La politica, quella del fare con impegno e serietà, continua con forza e vigore. E non soltanto al servizio della città di Sant’Antioco: fare il sindaco, infatti, significa essere rappresentante delle istituzioni, quindi dello Stato, della Regione. Andiamo avanti, dunque, con il progetto di rilancio di Sant’Antioco che ha preso il via, senza tentennamenti, il 12 giugno scorso, all’indomani delle elezioni che hanno consegnato a questa Amministrazione la fiducia degli antiochensi".