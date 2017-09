Sanità, Soru d'accordo con la riforma. E critica Zedda: "Dimentica di essere sindaco della città metropolitana"

L'ex presidente della Regione è intervenuto sull'argomento durante il convegno "Prendersi cura della persona: ospedali, territorio e politiche sociali in rete" organizzato ieri a Cagliari dall'associazione Sardegna Europa. Nel suo intervento Soru ha fatto un riferimento alle dichiarazioni del sindaco di Cagliari Massimo Zedda che domenica in un'intervista rilasciata a un quotidiano locale aveva criticato la riforma per i presunti tagli che comporterebbe agli ospedali cagliaritani. "Si lamenta - queste le dichiarazioni riportate dall'Ansa - perché il Brotzu o l'ospedale Marino perdono qualcosa a beneficio del Policlinico di Monserrato, si ricorda di essere il sindaco della Città Metropolitana? Vorrei ricordare che l'80% della sanità privata è a Cagliari e che spesso i malati attraversano la Sardegna per arrivarci, per cui serve uno sforzo di generosità".