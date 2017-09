Cappellacci(FI): "No a depotenziamento chirurgia robotica del Brotzu"

"Raccogliamo – prosegue l'esponente azzurro- l'allarme lanciato dall'Associazione Sarda Nefropatici Emodializzati e Trapiantati che ha preso posizione sull'Atto Aziendale del Brotzu e chiediamo un intervento immediato al presidente della Regione affinché non venga mortificata una realtà riconosciuta a livello internazionale: una realtà trentennale, che abbiamo contribuito a far crescere con l'avvio nel 2013 dei trapianti con gli strumenti della chirurgia robotica. La professionalità dei medici, la storia di questa struttura non possono essere cancellati con un colpo di spugna con un atteggiamento da miopi burocrati. Chi ha redatto il piano di riorganizzazione – ha concluso Cappellacci- dovrebbe essere rimosso anche per il solo fatto di averlo pensato".

