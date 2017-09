"Da Minniti solo promesse, nel Sulcis sbarchi senza sosta"

"Dopo i mille arrivi dell'anno scorso – evidenzia l'esponente azzurro- i flussi non solo non cessano ma aumentano e i problemi vengono scaricati sulle comunità, sulle forze dell'ordine e su inermi cittadini. Stanno usando la Sardegna come terminal dei clandestini, con il silenzio complice del presidente Pigliaru, che presta il consenso all'apertura di nuovi centri: vere e proprie 'fabbriche dell'immigrazione' che ormai poco hanno a che fare con finalità solidaristiche e sono dedite ad attività di tipo lucrativo. E' questa – ha concluso Cappellacci- l'idea di sviluppo che Governo e Giunta hanno per la Sardegna?"