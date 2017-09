Cagliari, il centrodestra incalza: "Per il test su via Roma Zedda chieda scusa ai cagliaritani"

"Neanche una parola di scuse ai cittadini e ai commercianti che per un mese hanno dovuto subire la mancanza di guadagni e molteplici disagi". Fratelli d'Italia in Consiglio comunale critica la Giunta dopo l'esperimento di via Roma pedonale.







"Finalmente sta finendo ma anche dopo questa conferenza stampa né il sindaco né vice hanno speso una parola per ringraziare e chiedere scusa ai cittadini e ai commercianti che per un mese hanno dovuto subire la mancanza di guadagni e molteplici disagi per un test ritenuto e bollato inutile da tecnici e docenti" dichiara Salvatore Deidda, portavoce regionale di Fdi-An.

"Il sindaco all'avvio di questo test aveva dichiarato che voleva verificare se i cagliaritani si sarebbero innamorati di via Roma chiusa al Traffico e la risposta da subito è stata No e non basta giustificarsi presentando dei problemi già esistenti (viale la Playa e le strisce pedonali di Piazza Costituzione) per giustificare una decisione senza senso, non condivisa e presa con arroganza. Hanno dimostrato di non volrr ascoltare non solo le forze di opposizione Ma neanche il grido di disperazione di commercianti e residenti. Anche oggi ignorati per dei dati che anche forse anche il Ctm avrebbe potuto fornire senza questa chiusura" conclude Deidda.

Alessio Mereu, capogruppo di Fdi-An in consiglio comunale a Cagliari nelle settimane scorse un'interrogazione e portare l'argomento in discussione nell'aula di Via Roma. "E' una brutta esperienza da archiviare come il proposito di pedonalizzare il Largo Carlo Felice. Vorrei ricordare che ci sono 4 banche, sedi che ospitano un centinaio di dipendenti, negozi e attività commerciali. Non avesse, questo dindaco e questa coalizione, bocciato il progetto del parcheggio interrato e del tunnel oggi faremmo altri discorsi ma basta con questi test che rivelano solo cose che posso vedere con i miei occhi o conoscere ascoltando chi vive e lavora in queste strade" dichiara l'esponente di Fdi-An.

Nella foto Alessio Mereu